На фронті помер командир, який відмовився від термінової операції через відповідальність за людей

Він є кавалером двох Орденів Богдана Хмельницького та Ордену Данила Галицького

На фронті помер командир 420-го окремого батальйону Сергій Ліпський (Чорномор). У липні він відмовився від термінової операції, бо його призначили командиром батальйону, 24 жовтня серце героя перестало битися.

Про його смерть повідомила у Facebook правозахисниця, співзасновниця та координаторка Медійної ініціативи за права людини Ольга Решетилова. Вона написала, що серце командира мало б ще битися, але не витримало 10 років війни та великої відповідальності за людей, яких він дуже любив.

"По віку і по стану здоровʼя він міг давно демобілізуватися. У липні у нього мала бути термінова операція. Але його призначили командиром батальйону, він вважав це великою честю і відповідальністю. Я дуже добре памʼятаю його слова "мені довірили батальйон". Не призначили командиром, а довірили. Він відкладав операцію, тому що дуже цінував довіру і дуже боявся підвести своїх людей. Вчора перестало битися велике добре серце Ліпського Сергія Олексійовича, "Чорномора", чинного командира 420 окремого батальйону, багаторічного начарта 57 бригади, кавалера двох Богданів і Данила", — пише вона.

Правозахисниця розповіла, що всі свої повідомлення та навіть коментарі у фейсбуці Сергій Ліпський закінчував словами "З повагою, Чорномор". І для нього це був не просто усталений вираз, адже чоловік ставився до людей з великою повагою і любовʼю.

"Він вважав, що кожен військовослужбовець повинен за найменшої нагоди їхати додому, до сімʼї і близьких. Він завжди просив не чіпати тих, хто приїжджав з передка і створити їм умови для відпочинку. Він дуже любив хвалити своїх людей і дуже пишався підлеглими. Йому завжди було незручно зайвий раз когось турбувати чи про щось просити", — розповіла Решетилова.

Як повідомляв "Телеграф", на передовій загинув військовий Олександр Рябошлик, колишній депутат обласної ради. Він брав участь у Революції Гідності 2014 року, а після пішов на фронт добровольцем.