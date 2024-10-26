На фронте умер командир, отказавшийся от срочной операции из-за ответственности за людей

Он кавалер двух Орденов Богдана Хмельницкого и Ордена Даниила Галицкого

На фронте умер командир 420-го отдельного батальона Сергей Липский (Черномор). В июле он отказался от срочной операции, поскольку его назначили командиром батальона, а 24 октября сердце героя перестало биться.

О его смерти сообщила в Facebook правозащитница, соучредительница и координатор Медийной инициативы по правам человека Ольга Решетилова. Она написала, что сердце командира должно было бы еще биться, но не выдержало 10 лет войны и большой ответственности за людей, которых он очень любил.

"По возрасту и по состоянию здоровья он мог давно демобилизоваться. В июле у него должна была быть срочная операция. Но его назначили командиром батальона, он считал это большой честью и ответственностью. Я очень хорошо помню его слова "мне доверили батальон". Не назначили командиром, а доверили. Он откладывал операцию, потому что очень ценил доверие и очень боялся подвести своих людей. Вчера перестало биться большое доброе сердце Липского Сергея Алексеевича, "Черномора", действующего командира 420-го отдельного батальона, многолетнего начарта 57-й бригады, кавалера двух Богданов и Данила", — написала она.

Правозащитница рассказала, что все свои сообщения и даже комментарии в фейсбуке Сергей Липский заканчивал словами "С уважением, Черномор". И для него это было не просто устоявшееся выражение, так как мужчина относился к людям с большим уважением и любовью.

"Он считал, что каждый военнослужащий должен при малейшей возможности ехать домой, к семье и близким. Он всегда просил не трогать тех, кто приезжал с передка и создать им условия для отдыха. Он очень любил хвалить своих людей и очень гордился подчиненными. Ему всегда было неудобно лишний раз кого-то беспокоить или о чем-то просить", — рассказала Решетилова.

Как сообщал "Телеграф", на передовой погиб военный Александр Рябошлык, бывший депутат областного совета. Он участвовал в Революции Достоинства 2014 года, а после ушел на фронт добровольцем.