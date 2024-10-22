Троє дітей втратили батька: загинув боєць, що воював з першого дня вторгнення

Бійцю було 54 роки

Щодня на війні в Україні гинуть військові, які боронять її Незалежність. Так сумна звістка неоминула і Дніпропетровщину, адже загинув солдат Перетятько Станіслав Іванович.

Як зазначає Кам’янська міська рада, воїн загинув ще 25 серпня, але про це стало відомо тільки зараз у жовтні. Чоловік віддав своє життя поблизу населеного пункту Мирне на Запоріжжі.

Зазначається, що Станіслав Перетятько народився 3 березня 1970 року у Кам'янську. У 1988 році закінчив професійне технічне училище №22. Він проходив строкову військову службу упродовж 1988-1990 років. Потім тривалий час працював у ТОВ ВКП "Дніпротех".

Перетятко Станислав

Проте з початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року він став на захист України.

У Станіслава Перетятько залишилися дружина та троє дітей. Бійцю було 54 роки. Він протягом майже трьох років вторгення воював з російською окупаційною армією на різних напрямках.

Поховали воїна на Алеї Героїв кладовища по вул.Весняна у Кам'янську.

Нагадаємо, що на фронті загинув один з найталановитіших операторів дронів в Україні молодший сержант Віктор Стельмах з позивним "Саба". Боєць став на захист держави з першого дня війни.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на фронті загинув Олександр "Турист" Чухно, який прикривав собою солдат.