На фронті загинув один з найталановитіших операторів дронів в Україні (фото та відео)

Спочатку він служив у піхоті

На фронті загинув молодший сержант Віктор Стельмах з позивним "Саба". Він був одним з найкращих операторів БПЛА у бригаді.

Про загибель побратима повідомили у 68 окремій єгерській бригаді ім. Олекси Довбуша. "Саба" пішов захищати Україну з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Спочатку Віктор служив у піхоті, а згодом став оператором дронів.

"Стояв біля витоків створення підрозділу "Шершні Довбуша". Став кращим у своїй справі, навчав інших. Звільнився з війська, але довго не зміг без своїх і повернувся назад. Вважав, що мусить боротися з несправедливістю та жорстокістю, яку Росія принесла на нашу землю. Знищив не одну сотню окупантів.А вчора (18 жовтня – ред.) його не стало", — йдеться у публікації.

До неї додали відео з "Сабою". На ньому він розповідав про своє ставлення до небезпеки загинути на фронті.

"Всі бояться, всім страшно. Але хтось змирився, а хтось не змирився з тим, що може померти… Я змирився ще, коли пішов 24 лютого. Я розумів, що можу померти. І з того часу я роблю все для того, щоб вижити, але це війна", — сказав Віктор.

Командир роти ударних БпЛА 68-ї ОЄБр Андрій Оністрат додав, що "Саба" навчив багато пілотів. Також на його рахунку понад 500 ліквідованих окупантів.

"Сьогодні загинув герой. Він прийшов на війну пішки з Рівненської області. Ми разом задумали і реалізували "Шершні Довбуша". Він навчив величезну кількість пілотів. Він був найкращим пілотом, дійсно. Ми вдвох ходили на десятки успішних робіт. У нього була справжня спрага до війни. Це був хоробрий патріот. По справжньому хоробрий!.. Завжди, коли я представляв його комусь, казав — якщо б всі воювали як Саба ми б війну вже давно виграли", — написав Оністрат.

Віктор Стельмах та Андрій Оністрат

За даними "Української правди" Віктор Стельмах загинув на Покровському напрямку. Народився герой у 1995 році. "Саба" був головним героєм репортажу "УП" з лінії фронту Купʼянськ-Лиман у серпні 2023. Його бригада успішно відбивала наступ росіян з боку Луганської області. У бригаді його називають одним з найкращих і найрезультативніших пілотів підрозділу.

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