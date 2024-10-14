На фронті загинув воїн-переселенець з Лисичанська, батько п'ятьох дітей Дмитро Федорін

Військовому залишилось назавжди 43 роки

Україна щодня прощається із загиблими героями. На Полтавщині останню шану віддали уродженцю Луганської області Дмитру Федоріну. Він народився та виріс у Лисичанську, жив там з родиною аж до його окупації росіянами. Після цього він вивіз дітей та дружину на Полтавщину у грудні 2022 року.

Дмитро Федорин народився 1981 року у Лисичанську, закінчив місцеву школу, вивчився у ліцеї на кухаря. До повномасштабного вторгнення окупантів працював на шахті. Разом з родиною оселився в евакуації у Декайлівці. Після переїзду на Полтавщину влаштувався на роботу на місцеві пилорамі. Разом з дружиною Тетяною виховували п'ятьох дітей.

"Добрий, щирий, веселий, життєрадісний. Був опорою для родини та любив тішити рідних смаколикам", йдеться в некролозі Зінківської міської ради. До лав Збройних сил України Дмитро став 19 серпня. Вже 7 жовтня надійшла трагічна звістка про його загибель під час виконання бойового завдання. Окрім п'ятьох дітей та дружини у чоловіка залишився батько, що досі мешкає на окупованій території та сестра.

Раніше "Телеграф" розповідав про загибель військового Олександра Чухно. Він загинув, прикриваючи собою солдатів.