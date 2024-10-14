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На фронті загинув воїн-переселенець з Лисичанська, батько п'ятьох дітей Дмитро Федорін

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Дмитро Федорін загинув Новина оновлена 14 жовтня 2024, 12:16
Дмитро Федорін загинув. Фото Колаж "Телеграфу"

Військовому залишилось назавжди 43 роки

Україна щодня прощається із загиблими героями. На Полтавщині останню шану віддали уродженцю Луганської області Дмитру Федоріну. Він народився та виріс у Лисичанську, жив там з родиною аж до його окупації росіянами. Після цього він вивіз дітей та дружину на Полтавщину у грудні 2022 року.

Дмитро Федорин народився 1981 року у Лисичанську, закінчив місцеву школу, вивчився у ліцеї на кухаря. До повномасштабного вторгнення окупантів працював на шахті. Разом з родиною оселився в евакуації у Декайлівці. Після переїзду на Полтавщину влаштувався на роботу на місцеві пилорамі. Разом з дружиною Тетяною виховували п'ятьох дітей.

"Добрий, щирий, веселий, життєрадісний. Був опорою для родини та любив тішити рідних смаколикам", йдеться в некролозі Зінківської міської ради. До лав Збройних сил України Дмитро став 19 серпня. Вже 7 жовтня надійшла трагічна звістка про його загибель під час виконання бойового завдання. Окрім п'ятьох дітей та дружини у чоловіка залишився батько, що досі мешкає на окупованій території та сестра.

Раніше "Телеграф" розповідав про загибель військового Олександра Чухно. Він загинув, прикриваючи собою солдатів.

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