Стало відомо, коли і де попрощаються з зятем Фаріон, який загинув на війні

Поховають героя на Марсовому полі у Львові

У Львові попрощаються з чоловіком доньки мовознавиці Ірини Фаріон. Василь Особа загинув на війні, у бою з російськими окупантами на Сіверському напрямку. Прощання з героєм заплановане на 11 жовтня.

Про це повідомила його дружина, донька Ірини Фаріон, Софія Семчишин. Допис зробила у своєму Facebook.

"11 жовтня 2024 року відбудеться парастас за моїм коханим чоловіком, люблячим батьком Евуні та Дмитрика Василем Особою — старшим солдатом 4 батальйону "Сила Свободи" Бригади НГУ "Рубіж", мінометником, націоналістом, активним учасником Революції Гідності", — йдеться у повідомленні.

Парастас розпочнеться о 20:00, у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла (м. Львів, вул. Театральна, 11).

"Чин похорону розпочнеться в суботу, 12 жовтня, об 11:00 в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Звідти процесія вирушить на Марсове поле, де буде поховано Воїна", — написала дружина загиблого.

Василь Особа

Лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок відреагував на загибель Василя Особи наступними словами:

"У бою з окупантами на Сіверському напрямку загинув український воїн, патріот, наш побратим, боєць Легіону Свободи, мінометник, старший солдат Василь Особа. Василь захищав Україну у 4-му батальйоні Сила Свободи Бригади швидкого реагування НГУ "Рубіж" і віддав життя за Державу… Співчуття батькам, Софії, Еві та Дімі. Ми поруч, дорогі. Тримайтеся. Вічна памʼять і слава Герою!"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що на фронті загинув воїн з Рівненщини, якому щойно виповнилося 21. Він мріяв стати прийомним батьком. Здійснитись мрії не дали окупанти.