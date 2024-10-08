Мріяв стати прийомним батьком: на фронті загинув воїн з Рівненщини, якому щойно виповнилося 21

Юнак і сам ріс з названими батьками

На фронті гинуть дуже молоді Захисники України. Віталію Мартинчуку з Рівненщини було лише 21 рік.

8 жовтня з ним простилися у Здолбунівській громаді. На Facebook сторінці громади розповіли що Віталій ріс у Мізоцькому будинку-інтернаті. Саме там він познайомився з двома членами церкви християн-баптистів "Світло Євангеліє". Катерина та Володимир Назаруки стали названими батьками для цього хлопця. Віталій закінчив дев'ять класів Здолбунівської ЗОШ № 6 та вступив до Рівненського автотранспортного технікуму. Його закінчив з професією "механік".

Пішов захищати Україну добровільно в червні 2024 року. 21 рік йому виповнилося 16 вересня. Тоді він зателефонував своїй бабусі Ользі, попросив молитися за нього та сказав, що дуже важко втрачати побратимів. Він також поділився із нею своєю мрією, що коли матиме власну сім'ю, візьме двоє дітей на виховання із дитячого будинку. Здійснитись мрії не дали окупанти.

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Віталій Мартинчук загинув 28 вересня 2024 року на Харківщині. Його життя забрав ворожий обстріл. Він служив командиром третього стрілецького спеціалізованого відділення першого стрілецького спеціалізованого взводу стрілецька спеціалізована рота (ШКВАЛ).

Раніше "Телеграф" розповідав про іншого юнака. Юрію Батюку було 24 роки. Воїн з Львівської області також поліг на Харківщині — під Вовчанськом.