Молодий та амбітний: на фронті загинув викладач журналістики Львівського університету

Студенти та колеги його дуже любили та поважали

Україна знову зазнала тяжкої втрати на фронті. Цього разу війна забрала життя викладача Львівського національного університету імені Івана Франка.

Богдан Маркевич, асистент кафедри мови засобів масової інформації, загинув 28 вересня 2024 року під час російської атаки. Йому було лише 38 років. Про це повідомляють у ВНЗ.

Богдан Маркевич здобув вищу освіту на факультеті журналістики Львівського університету. Він присвятив себе викладацькій діяльності на кафедрі мови засобів масової інформації. Проте з січня цього року Богдан вирішив стати на захист України, приєднавшись до лав Збройних сил.

Колеги згадують Богдана як винятково професійного працівника та справжнього інтелектуала. Вони кажуть, що він вирізнявся добротою, цікавістю до життя та готовністю завжди прийти на допомогу іншим.

Наталка Більовська так написала про загибель свого друга: "Студенти любили і поважали Його, бо Він завжди був привітним і чуйним, пам'ятав все про кожного, розумів, входив у становище. Богдан жив роботою, факультетом, жив своєю сім'єю, улюбленим племінником.

У січні 2024 року став на захист до лав Збройних сил України. Загинув за нашу Незалежність учора під час ворожої атаки".

Богдан Маркевич є одним з багатьох українських освітян, які залишили свої аудиторії та робочі місця, щоб захищати країну. Раніше "Телеграф" писав про те, що на фронті загинув викладач відомого українського університету. Він був добровольцем з перших днів війни.