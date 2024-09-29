Молодой и амбициозный: на фронте погиб преподаватель журналистики Львовского университета

Студенты и коллеги его очень любили и уважали

Украина снова понесла тяжелую потерю на фронте. В этот раз война унесла жизни преподавателя Львовского национального университета имени Ивана Франко.

Богдан Маркевич, ассистент кафедры языка средств массовой информации, погиб 28 сентября 2024 во время российской атаки. Ему было всего 38 лет. Об этом сообщают в вузе.

Богдан Маркевич получил высшее образование на факультете журналистики Львовского университета. Он посвятил себя преподавательской деятельности на кафедре языка СМИ. Однако с января этого года Богдан решил стать на защиту Украины, присоединившись к рядам Вооруженных Сил.

Коллеги вспоминают Богдана исключительно профессионального работника и настоящего интеллектуала. Они говорят, что он отличался добротой, интересом к жизни и готовностью всегда прийти на помощь другим.

Наталья Билевская так написала о гибели своего друга: "Студенты любили и уважали Его, потому что Он всегда был приветливым и отзывчивым, помнил все о каждом, понимал, входил в положение. Богдан жил работой, факультетом, жил своей семьей, любимым племянником.

В январе 2024 года стал на защиту в ряды Вооруженных сил Украины. Погиб за нашу Независимость вчера во время вражеской атаки".

Богдан Маркевич — один из многих украинских педагогов, которые покинули свои аудитории и рабочие места, чтобы защищать страну. Ранее Телеграф писал о том, что на фронте погиб преподаватель известного украинского университета. Он был добровольцем с первых дней войны.