Создавал "Ревизор", "Супермаму" и другие шоу: на фронте погиб продюсер СТБ и Нового канала (фото)

Он служил младшим сержантом отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого

Во время выполнения боевого задания на фронте погиб линейный продюсер телеканалов СТБ и Новый канал Станислав Житницкий. Он пошел защищать Украину с началом полномасштабного вторжения РФ в 2022 году.

Не стало Станислава на этой неделе. Трагичную новость сообщила компания Starlight Media, а также телеканалы СТБ и Новый канал сообщили в своих соцсетях.

Он служил младшим сержантом отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого.

"Сердце Старлайта сегодня с семьей, близкими и друзьями Станислава. Всегда будем помнить нашего воина, коллегу и друга", — говорится в сообщении телекомпании и телеканалов.

Известно, что Станислав Житницкий работал на проектах телеканала СТБ и Новый канал с 2017 года в должности старшего адмистратора и линейного продюсера. Его имя связано с такими проектами как "Ревизор", "Супермама", "Супербабушка" и "Детектор лжи".

Ранее "Телеграф" сообщил, что 23 сентября во время выполнения боевого задания погиб сержант Сил специальных операций ВСУ Геннадий Керничный, позывной "Викинг". Ему было 27 лет.