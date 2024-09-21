Советник Залужного погиб в Донецкой области: что о нем известно

Мужчине было 56 лет

Во время российского ракетного удара в районе города Доброполье погиб полковник ВСУ Олег Никитюк. Он также был советником бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Об этом первым сообщил сам Залужный в своем Facebook. Позже информацию подтвердил Владимирский городской совет.

"Сегодня (20 сентября, — ред.) от вражеской ракеты погиб полковник Вооруженных Сил Украины Никитюк Александр Евгеньевич. Покойся с миром. Спасибо, что был в моей жизни", — написал Залужный.

Во Владимирском горсовете отметили, что трагедия произошла в районе Доброполья в Донецкой области.

С 1991 года Никитюк работал в правоохранительных органах, а с 2005 года занимал должность начальника отдела милиции во Владимире. Спустя шесть лет он перешел на должность заместителя главы УМВД в Волынской области, а затем стал замглавы полиции Херсонской области.

Во время российского вторжения он занимал руководящие должности в Военной службе правопорядка, а также был советником Залужного.

На момент гибели полковнику было 56 лет, у него остались жена и двое детей.

Как сообщалось ранее, защищая Украину, погиб военный, оператор Игорь Захаров, считавшийся пропавшим без вести. Он раньше работал на телеканалах "Украина" и "1+1".