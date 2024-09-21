Радник Залужного загинув у Донецькій області: що про нього відомо

Чоловікові було 56 років

Під час російського ракетного удару у районі міста Добропілля загинув полковник ЗСУ Олег Нікітюк. Він також був радником колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Про це першим повідомив сам Залужний у своєму Facebook. Пізніше інформацію підтвердила Володимирська міська рада.

"Сьогодні (20 вересня, — ред.) від ворожої ракети загинув полковник Збройних Сил України Нікітюк Олександр Євгенович. Спочивай з миром. Дякую, що був у моєму житті", — написав Залужний.

У Володимирській міськраді зазначили, що трагедія сталася у районі Добропілля на Донеччині.

З 1991 року Нікітюк працював у правоохоронних органах, а з 2005 року обіймав посаду начальника відділу міліції у Володимирі. Через шість років він перейшов на посаду заступника голови УМВС у Волинській області, а потім став заступником голови поліції Херсонської області.

Під час російського вторгнення він обіймав керівні посади у Військовій службі правопорядку, а також був радником Залужного.

На момент загибелі полковнику було 56 років, у нього залишилися дружина та двоє дітей.

Як повідомлялося раніше, захищаючи Україну, загинув військовий оператор Ігор Захаров, який вважався зниклим безвісти. Він раніше працював на телеканалах "Україна" та "1+1".