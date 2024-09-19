Боєць "Сталевого кордону", підполковник прикордонної служби загинув на сході України (фото, відео)

Героя поховали в рідному селі

Україна день за днем втрачає своїх вірних синів та доньок. На Буковині прикордонники, односельчани, друзі провели в останню путь підполковника Віталія Фустія. Він загинув 9 вересня.

Про організацію живого коридору повідомляли в Кельменецькій селищній раді Чернівецької області. Віталій Фустій мав бойовий досвід — з 1999 року служив на кордоні. Відсіч російському агресору почав давати ще у 2015 році на Донеччині.

Буковинець мобілізувався до лав прикордонного загону з початку повномасштабного вторгнення. Завдання виконував на Чернігівському та Донецькому напрямках.

Згодом приєднався до прикордонної бригади "Сталевий кордон". 29 квітня цього року військовий офіцер отримав державну нагороду — орден "За мужність" III ступеню.

Віталій Фустій з нагородою

9 вересня 2024 року внаслідок авіаудару росіян Віталій Фустій загинув в зоні активних боїв на східному напрямку. Йому було 45 років. Побратими згадують його принциповість, чесність, відданість службі, а друзі — як товариського чоловіка, з добрим та чуйним серцем. Віталій за життя турбувався про безпритульних тварин.

Вдома прикордонника не дочекались мати, дружина, син та брат. Він похований на Буковині, в рідному сели Козиряни.

Раніше "Телеграф" розповідав про загибель іншого буковинця. Громадський діяч та музикант Пилип Стахов був військовим медиком.