Чернівецький громадський діяч та музикант Пилип Стахов загинув на фронті (фото, відео)

Маленький син не дочекався батька

Україна щодня хоронить своїх героїв, які віддали життя боронячи державу від загарбників. Серед тих, хто повернувся на щиті, чернівецький громадський діяч Пилип Стахов.

Про це повідомила Чернівецька обласна рада. В місті його також знали як музиканта місцевого музичного гурту RUTA.band. Пилип "Філ" Стахов служив в підрозділі "Альбін", що є частиною бригади спецпризначення "Азов".

До війська чоловік долучився з початку вторгнення. Відзначився у боях на Київщини, Донеччині, Харківщині. Зокрема під час контрнаступу в Харківські області в складі свого підрозділу звільняв село Велика Комишуваха.

Пилип Стахов грав у RUTA.band

Пилип Стахов на війну пішов добровольцем

До вторгнення і після нього він також провадив активну громадську діяльність. Зокрема, є автором проєкту влаштування мілітарі-майданчика у парку ім. Ю. Федьковича у Чернівцях. Він неодноразово закликав не витрачати кошти на облаштування міст, а на закупівлю необхідного для війська. При чому потрібні не тільки дрони, а й екскаватори — наголошував Пилип у відео.

Без батька залишився маленький син. "Коханий, тепер ми з сином без тебе. Ти ж обіцяв, що не залишиш нас, що не збираєшся помирати", — написала дружина Пилипа.

Раніше "Телеграф" розповідав про медика з Харківщини Владислава Титаренка. Він рятував життя українських військових, коли росіяни скинули КАБ на тимчасовий шпиталь.