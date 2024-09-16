Черновицкий общественный деятель и музыкант Филипп Стахов погиб на фронте (фото, видео)

Маленький сын не дождался отца

Украина ежедневно хоронит своих героев, отдавших жизнь, защищая государство от захватчиков. Среди вернувшихся на щите черновицкий общественный деятель Филипп Стахов.

Об этом сообщил Черновицкий областной совет. В городе его также знали как музыканта местной группы RUTA.band. Филипп "Фил" Стахов служил в подразделении "Альбин", являющемся частью бригады спецназначения "Азов".

К армии мужчина присоединился с начала вторжения. Отличился в боях в Киевской, Донецкой, Харьковской областях. В частности, во время контрнаступления в Харьковские области в составе своего подразделения освобождал село Большая Камышеваха.

Филипп Стахов играл в RUTA.band

Филипп Стахов на войну пошел добровольцем

До вторжения и после него он также осуществлял активную общественную деятельность. В частности, автор проекта устройства милитари-площадки в парке им. Ю. Федьковича в Черновцах. Он неоднократно призывал не тратить средства на обустройство городов, а на закупку необходимого для войска. При чем нужны не только дроны, но и экскаваторы — отмечал Филипп в видео.

Без отца остался маленький сын. "Любимый, теперь мы с сыном без тебя. Ты же обещал, что не оставишь нас, что не собираешься умирать", — написала жена Филиппа.

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