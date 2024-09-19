Боец "Сталевого кордону", подполковник пограничной службы погиб на востоке Украины (фото, видео)

Героя похоронили в родном селе

Украина изо дня в день теряет своих верных сыновей и дочерей. На Буковине пограничники, односельчане, друзья провели в последний путь подполковника Виталия Фустия. Он погиб 9 сентября.

Об организации живого коридора сообщали в Кельменецком поселковом совете Черновицкой области. У Виталия Фустия был боевой опыт — с 1999 года служил на границе. Отпор российскому агрессору начал давать еще в 2015 году в Донецкой области.

Буковинец мобилизовался в ряды пограничного отряда с начала полномасштабного вторжения. Задания выполнял на Черниговском и Донецком направлениях.

Впоследствии присоединился к пограничной бригаде "Сталевий кордон". 29 апреля этого года военный офицер получил государственную награду — орден "За мужество" III степени.

Виталий Фустий с наградой

9 сентября 2024 года в результате авиаудара россиян Виталий Фустий погиб в зоне активных боев на восточном направлении. Ему было 45 лет. Побратимы вспоминают его принципиальность, честность, преданность службе, а друзья — как общительного мужчину, с добрым и чутким сердцем. Виталий при жизни опекал бездомных животных.

Дома пограничника не дождались мать, жена, сын и брат. Он похоронен на Буковине, в родном селе Козыряны.

Ранее "Телеграф" рассказывал о гибели другого буковинца. Общественный деятель и музыкант Филипп Стахов был военным медиком.