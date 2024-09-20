Рік вважався зниклим безвісти: на фронті загинув телеоператор "1+1" Ігор Захаров (фото)

Ігор Захаров мобілізувався ще на початку повномасштабного російського вторгнення та служив у Нацгвардії

Захищаючи Україну, загинув військовий, оператор Ігор Захаров який вважався зниклим безвісти. Він раніше він працював на телеканалах "Україна" та "1+1".

Про це Інституту масової інформації повідомила колега Ігоря кореспондентка Наталя Малярчук. Вона працювала з ним на телеканалі "Україна" п'ять років.

Відомо, що Ігор Захаров служив у Національній гвардії на початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ. Рік тому військовий зник безвісти. Аж дотепер його доля залишалася невідомою. Днями виявили останки, і експертиза підтвердила, що це саме він.

"Це – людина-посмішка. Я за п'ять років роботи з ним ніколи не бачила його в пригніченому стані. У нього були проблеми, як у всіх людей, але він дуже по-філософськи ставився до життя. Поряд із ним не було безвихідних ситуацій", – розповіла Малярчук.

В Інституті масової інформації зазначили, що Ігор Захаров став 88-м медійником, який загинув унаслідок повномасштабної агресії РФ.

Раніше "Телеграф" повідомив, що у Курській області загинув Євген Лемешенко-"Печеніг". Попри свій молодий вік (29 років), він був одним з кращих пластунів-військовиків.