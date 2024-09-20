Год считался пропавшим без вести: на фронте погиб телеоператор "1+1" Игорь Захаров (фото)

Игорь Захаров мобилизовался еще в начале полномасштабного российского вторжения и служил в Нацгвардии

Защищая Украину, погиб военный, оператор Игорь Захаров, считавшийся пропавшим без вести. Он раньше работал на телеканалах "Украина" и "1+1".

Об этом Институту массовой информации сообщила коллега Игоря корреспондентка Наталья Малярчук. Она работала с ним на телеканале "Украина" пять лет.

Известно, что Игорь Захаров служил в Национальной гвардии в начале полномасштабного вторжения ВС РФ. Год назад военный пропал без вести. До сих пор его судьба оставалась неизвестной. На днях обнаружили останки и экспертиза подтвердила, что это именно он.

"Это – человек-улыбка. Я за пять лет работы с ним никогда не видела его в подавленном состоянии. У него были проблемы, как у всех людей, но он очень философски относился к жизни. Наряду с ним не было безвыходных". ситуаций", – рассказала Малярчук.

В Институте массовой информации отметили, что Игорь Захаров стал 88-м медийщиком, погибшим в результате полномасштабной агрессии РФ.

Ранее "Телеграф" сообщил, что в Курской области погиб Евгений Лемешенко — "Печениг". Несмотря на свой молодой возраст (29 лет), он был одним из лучших пластунов-военных.