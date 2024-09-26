Створював "Ревізор", "Супермаму" та інші шоу: на фронті загинув продюсер СТБ та Нового каналу (фото)

Він був молодшим сержантом окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького

Під час виконання бойового завдання на фронті загинув лінійний продюсер телеканалів СТБ та Новий канал Станіслав Житницький. Він пішов захищати Україну з початком повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році.

Не стало Станіслава цього тижня. Трагічну новину повідомила компанія Starlight Media, а також телеканали СТБ та Новий канал повідомили у своїх соцмережах.

Він був молодшим сержантом окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького.

"Серце Старлайта сьогодні з сім’єю, близькими та друзями Станіслава. Завжди пам’ятатимемо нашого воїна, колегу та друга", — йдеться у повідомленні телекомпанії та телеканалів.

Відомо, що Станіслав Житницький працював на проектах телеканалу СТБ та Новий канал із 2017 року на посаді старшого адміністратора та лінійного продюсера. Його ім’я пов’язане з такими проектами як "Ревізор", "Супермама", "Супербабуся" та "Детектор брехні".

Раніше "Телеграф" повідомив, що 23 вересня під час виконання бойового завдання загинув сержант Сил спеціальних операцій ЗСУ Геннадій Керничний, позивний "Вікінг". Йому було 27 років.