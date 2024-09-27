Побывал в самом аду: в Донецкой области погиб 20-летний защитник Киевской области (фото)

Героя не дождались родные

На передовой, защищая нашу свободу и независимость, гибнут лучшие сыновья и дочери Украины. Это молодые, смелые, талантливые люди – настоящий цвет нации. В скорби по погибшему защитнику поселок Заворичи Киевской области Даниил Куринский навсегда остался 20-летним.

Об этом сообщает Алена Колесник на странице в Фейсбуке "Наша Калита". Она пишет, что Даниил Куринский погиб в боях в районе населенного пункта Новоградовка, Покровского района.

Парень был солдатом, механиком 2 отделения ударных беспилотных авиационных комплексов взвода беспилотных авиационных комплексов 2 штурмового батальона воинской части. Данииле недавно исполнилось 20 лет.

Защитник погиб 21 сентября 2024 года. Однако о его гибели стало известно только сейчас.

Простились с защитником 27 сентября в селе Заворичи, Калитянской общины. В комментариях под сообщением люди выражают свое соболезнование родным.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что на днях в Киевской области прощались с защитником Александром Ювенко, который сверг при выполнении боевого задания в зоне боевых действий во время Курской операции на территории РФ.