Виконував завдання у Курській області: на війні загинув захисник із Київщини (фото)

Захисника не дочекалися рідні, дружина та син

Україна втрачає захисників і захисниць які ціною свого життя стримують ворога. В скорботі за загиблим захисником селище Калита, що на Київщині. Олександр Ювенко навіки залишився сорокарічним

Про це повідомляє Катерина Бондарчук у Facebook спільноті "Наша Калита". Вона розповідає, що Олександр Ювенко загинув при виконанні бойового завдання в зоні бойових дій під час Курської операції на території РФ. Він був заступником командира бойової машини. Деталі про місце служби не повідомляються.

Олександр Ювенко народився та виріс у цьому селищі в Київській області. Вдома, окрім батьків та рідних, його чекали дружина та син.

Олександр Ювенко загинув

В коментарях люди виражають своє співчуття рідним. Олександра називають чудовою та світлою людиною, та зазначають, що він не встиг здійснити всі свої мрії, адже його життя так рано забрала війна.

Раніше "Телеграф" розповідав історії інших захисників, які поклали своє життя за Україну. Протягом року вважався зниклим в безвісті та врешті рідні дізналися про загибель колишнього оператора каналу 1+1 Ігоря Захарова. Жахливу звістку дізнались і на Прикарпатті в селі Підмихайля — місцевий мешканець Тарас Артемович загинув, пройшовши горнило війни в Бахмуті та Соледарі. В листопаді він мав святкувати ювілей та річницю весілля.