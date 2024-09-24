Выполнял задание в Курской области: на войне погиб защитник с Киевщины (фото)

Защитника не дождались родные, жена и сын

Украина теряет защитников и защитниц, ценой своей жизни сдерживающих врага. В скорби по погибшему защитнику поселок Калита на Киевщине. Александр Ювенко навсегда остался сорокалетним

Об этом сообщает Екатерина Бондарчук в Facebook сообщества "Наша Калита". Она рассказывает, что Александр Ювенко погиб при выполнении боевой задачи в зоне боевых действий во время Курской операции на территории РФ. Он был заместителем командира боевой машины. Подробности о месте службы не сообщаются.

Александр Ювенко родился и вырос в этом поселке в Киевской области. Дома, кроме родителей и родных, его ждали супруга и сын.

Александр Ювенко погиб

В комментариях люди выражают свое соболезнование родным. Александра называют замечательным и светлым человеком, отмечая, что он не успел осуществить все свои мечты, ведь его жизнь так рано забрала война.

Ранее "Телеграф" рассказывал истории других защитников, положивших свою жизнь за Украину. В течение года считался пропавшим без вести и в конце концов родные узнали о гибели бывшего оператора канала 1+1 Игоря Захарова. Ужасное известие узнали и на Прикарпатье в селе Подмихайля — местный житель Тарас Артемович погиб, пройдя горнило войны в Бахмуте и Соледаре. В ноябре он должен был праздновать юбилей и годовщину свадьбы.