Прикарпаття в скорботі: на Харківщині загинув доброволець, що пройшов запекле горнило війни (фото)

Захисник невдовзі мав святкувати річницю весілля та день народження

Захищаючи Україну від нашестя російських окупантів гинуть і зовсім молоді, і більш досвідчені воїни. Серед тих, хто повернувся додому "на щиті" — Тарас Артемович з Підмихайля Івано-Франківської області.

Він загинув 17 вересня. Тарасу Артемовичу залишилось назавжди 34 роки. Свій 35 ювілей він мав святкувати у листопаді. Як і одинадцяту річницю весілля — вдома захисника не дочекалися дружина та 8-річний син.

Родина полеглого захисника Тараса Артемовича

Прикарпатець загинув на Харківщині поблизу села Одноробівка у Богодухівському районі. До лав ЗСУ він став добровільно у 2022 році, повідомили у Підмихайлівському ліцеї, який закінчив захисник. Він мав певні проблеми зі здоров'ям, проте не вагаючись став на захист Батьківщини.

Тарас Артемович

За цей час, пройшов горнило війни у Бахмуті, Соледарі, Часовому ярі. Повідомляється, що служив у 17-й танковій бригаді, був старшим солдатом, радіотелефоністом відділення управління штабу дивізіону взводу управління командира. Але на війні не буває одного заняття, тож Тарас був і водієм, керував дронами, копав окопи.

Раніше "Телеграф" розповідав про буковинця-прикордонника, бійця "Сталевого кордону" Віталія Фустія. Він загинув на початку вересня.