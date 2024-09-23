Прикарпатье скорбит: на Харьковщине погиб доброволец, прошедший жестокое горнило войны (фото)

Защитник вскоре должен был праздновать годовщину свадьбы и день рождения

Защищая Украину от нашествия российских оккупантов погибают и совсем молодые, и более опытные воины. Среди вернувшихся домой "на щите" — Тарас Артемович из Подмихайля Ивано-Франковской области.

Он погиб 17 сентября. Тарасу Артемовичу осталось навсегда 34 года. Свой 35 юбилей он должен был праздновать в ноябре. Как и одиннадцатая годовщина свадьбы — дома защитника не дождались жена и 8-летний сын.

Семья павшего защитника Тараса Артемовича

Прикарпатец погиб в Харьковской области возле села Одноробовка в Богодуховском районе. В ряды ВСУ он стал добровольно в 2022 году, сообщили в Подмихайловском лицее, который окончил защитник. У него были определенные проблемы со здоровьем, однако не колеблясь стал на защиту Родины.

Тарас Артемович

За это время прошел горнило войны в Бахмуте, Соледаре, Часовом Яру. Сообщается, что служил в 17-й танковой бригаде, был старшим солдатом, радиотелефонистом отделения управления штаба дивизиона взвода управления командира. Но на войне не бывает одного дела, поэтому Тарас был и водителем, управлял дронами, копал окопы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о буковинце-пограничнике, бойце "Стальной границы" Виталие Фустие. Он погиб в начале сентября.