Побував у самому пеклі: у Донецькій області загинув 20-річний захисник з Київщини (фото)

Героя не дочекались рідні

На передовій, захищаючи нашу свободу та незалежність, гинуть найкращі сини й доньки України. Це молоді, сміливі, талановиті люди — справжній цвіт нації. У скорботі за загиблим захисником селище Заворичі, що на Київщині, Данило Куринський назавжди залишився 20-річним.

Про це повідомляє Альона Колесник на сторінці у Фейсбук "Наша Калита". Вона пише, що Данило Куринський загинув у боях на в районі населеного пункту Новоградівка, Покровського району.

Хлопець був солдатом, механіком 2 відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів взводу безпілотних авіаційних комплексів 2 штурмового батальйону військової частини. Данилу нещодавно виповнилось 20 років.

Захисник загинув 21 вересня 2024 року. Проте про його загибель стало відомо лише зараз.

Попрощались із захисником 27 вересня у селі Заворичі, Калитянської громади. В коментарях під дописом люди виражають своє співчуття рідним.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що днями на Київщині прощались із захисником Олександром Ювенком, який зигинув при виконанні бойового завдання в зоні бойових дій під час Курської операції на території РФ.