Розвозив гуманітарку: український суддя загинув після російського удару по Харківщині (фото)

Чоловікові був 61 рік

Росіяни вдень 28 вересня обстріляли населений пункт Козача Лопань, внаслідок чого загинув цивільний чоловік, а троє жінок отримали поранення. Пізніше стало відомо, що загиблим виявився суддя Верховного Суду Леонід Любойко.

Про це повідомила пресслужба ВС у Facebook. Інформацію також підтвердила Харківська прокуратура, де зазначили, що загиблий займався доставкою гуманітарної допомоги.

"28 вересня 2024 року, внаслідок ворожого обстрілу селища Козача Лопань Харківської області загинув суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді Леонід Лобойко", — йдеться у повідомленні ВС.

За даними слідства, в автомобіль Любойка влучив російський FPV-дрон. Попередньо відомо, що разом із ним у машині перебували три цивільні жінки, які отримали поранення та були госпіталізовані. Про їхній стан не повідомляється.

Як повідомлялося раніше, 27 вересня росіяни вдарили балістичною ракетою по поліцейському відділенню у Кривому Розі. Загинуло троє правоохоронців та технічна працівниця.