Розвозив гуманітарку: український суддя загинув після російського удару по Харківщині (фото)
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Чоловікові був 61 рік
Росіяни вдень 28 вересня обстріляли населений пункт Козача Лопань, внаслідок чого загинув цивільний чоловік, а троє жінок отримали поранення. Пізніше стало відомо, що загиблим виявився суддя Верховного Суду Леонід Любойко.
Про це повідомила пресслужба ВС у Facebook. Інформацію також підтвердила Харківська прокуратура, де зазначили, що загиблий займався доставкою гуманітарної допомоги.
"28 вересня 2024 року, внаслідок ворожого обстрілу селища Козача Лопань Харківської області загинув суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді Леонід Лобойко", — йдеться у повідомленні ВС.
За даними слідства, в автомобіль Любойка влучив російський FPV-дрон. Попередньо відомо, що разом із ним у машині перебували три цивільні жінки, які отримали поранення та були госпіталізовані. Про їхній стан не повідомляється.
Як повідомлялося раніше, 27 вересня росіяни вдарили балістичною ракетою по поліцейському відділенню у Кривому Розі. Загинуло троє правоохоронців та технічна працівниця.