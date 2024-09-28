Іграшки та улюблена курточка в руїнах: репортаж з розбитої Росією багатоповерхівки у Краматорську

Краматорськ, як і інші міста Донецької області, часто потрапляє під удари РФ

Росіяни 25 вересня скинули бомбу ФАБ-250 на житловий квартал міста Краматорськ Донецької області. Постраждали житлові багатоповерхові будинки, загинули 50-річний чоловік та 87-річна жінка, ще 19 осіб отримали поранення, серед них четверо дітей віком від 4 до 15 років.

На місці чергового воєнного злочину Росії побував кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Він зробив фото та відео руйнувань.

На одному з відео сусідка по відеозв’язку показує мешканці одного з постраждалих будинків, яка виїхала за кордон, що залишилося від її квартири. Судячи з усього, вона просила жінку забрати документи, але у квартирі майже нічого не залишилося.

Вціліла тільки шафа, в ній дві куртки, одна з них — улюблена сина чи онука власниці квартири. Також на місці лишилася бейсболка, вціліли деякі іграшки. У квартирі після прильоту російської бомби більше немає стелі, зруйновано стіни.

На фото та відео, окрім жахливих руйнувань, завданих росіянами, спроби мешканців навести хоч якийсь лад. Люди викидають розбите скло, виносять уцілілі речі з квартир.

Як повідомляв "Телеграф", вранці у суботу, 28 вересня, росіяни вдарили "шахедами" по лікарні в Сумах. Другого удару вони завдали, коли йшла евакуація пацієнтів після першого. За останніми даними, загинуло 9 людей, ще 12 отримали поранення.