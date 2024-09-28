Троє поліцейських та техпрацівниця: названо імена жертв російського удару по Кривому Розі (фото)

Поліція назвала імена загиблих після російського обстрілу

Під час російського удару по поліцейському відділенню у Кривому Розі загинуло троє правоохоронців. Під час удару вони були на робочому місці.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції у Facebook. Зазначається, що четвертою загиблою стала громадянська працівниця, яка займалася прибиранням приміщень.

Першою загиблою стала оперуповноважена Сніжана Павлюк, яка працювала у поліції протягом 16 років. Без матері лишилися двоє дітей.

Другим загиблим став 30-річний Олександр Азаров, який у структурах поліції працював майже 9 років. Він не дожив до свого Дня народження три дні.

Третім загиблим від російського обстрілу поліцейським став 24-річний Артем Баландін, тіло якого намагалися знайти під завалами всю ніч. Він обіймав посаду старшого спеціаліста-криміналіста забезпечення.

Крім того, російський удар забрав життя прибиральниці Тетяни Андрєєвої. 42-річна жінка тим часом займалася забезпеченням порядку у будівлі поліції.

Як повідомлялося раніше, удару по відділенню поліції у Кривому Розі завдано балістичної ракети 27 вересня. Крім адміністративної будівлі було пошкоджено 23 приватні будинки та три дев’ятиповерхівки, а також навчальний заклад та близько 80 автомобілів.