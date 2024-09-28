Трое полицейских и техсорудница: названы имена жертв российского удара по Кривому Рогу (фото)
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Полиция назвала имена погибших после российского обстрела
Во время российского удара по полицейскому отделению в Кривом Роге погибло трое правоохранителей. Во время удара они находились на рабочем месте.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Facebook. Отмечается, что четвертой погибшей стала гражданская работница, которая занималась уборкой помещений.
Первой погибшей стала оперуполномоченная Снежана Павлюк, которая работала в полиции в течение 16 лет. Без матери осталось двое детей.
Вторым погибшим стал 30-летний Александр Азаров, который в структурах полиции проработал почти 9 лет. Он не дожил до своего Дня рождения три дня.
Третьим погибшим от российского обстрела полицейским стал 24-летний Артем Баландин, чье тело пытались найти под завалами всю ночь. Он занимал должность старшего специалиста-криминалиста обеспечения.
Кроме того, российский удар унес жизнь уборщицы Татьяны Андреевой. 42-летняя женщина в это время занималась обеспечением порядка в здании полиции.
Как сообщалось ранее, удар по отделению полиции в Кривом Роге нанесен баллистической ракетой 27 сентября. Кроме административного здания были повреждены 23 частных дома и три девятиэтажки, а также учебное заведение и около 80 автомобилей.