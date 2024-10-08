Мечтал стать приемным отцом: на фронте погиб воин с Ровенщины, которому только исполнилось 21

Юноша и сам рос с названными родителями

На фронте гибнут молодые Защитники Украины. Виталию Мартынчуку с Ровенщины было всего 21 год.

8 октября с ним простились в Здолбуновской громаде. На Facebook странице громады рассказали, что Виталий рос в Мизоцком доме-интернате. Там он познакомился с двумя членами церкви христиан-баптистов "Свет Евангелие". Екатерина и Владимир Назаруки стали названными родителями для этого парня. Виталий окончил девять классов Здолбуновской ООШ № 6 и поступил в Ровенский автотранспортный техникум. Его закончил с профессией "механик".

Ушел защищать Украину добровольно в июне 2024 года. 21 год ему исполнилось 16 сентября. Тогда он позвонил своей бабушке Ольге, попросил молиться за него и сказал, что очень тяжело терять побратимов. Он также поделился с ней своей мечтой, что, когда будет иметь собственную семью, возьмет двоих детей на воспитание из детского дома. Сбыться мечте не дали оккупанты.

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Виталий Мартынчук погиб 28 сентября 2024 года на Харьковщине. Его жизнь унес вражеский обстрел. Он служил командиром третьего стрелкового специализированного отделения первого стрелкового специализированного взвода стрелковая специализированная рота (ШКВАЛ).

Ранее "Телеграф" рассказывал о другом юноше. Юрию Батюку было 24 года. Воин из Львовской области также пал в Харьковской области — под Волчанском.