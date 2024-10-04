Першим йшов на небезпечні позиції: на фронті загинув молодий нацгвардієць (фото)

Він врятував не одне життя

Патріот, професійний командир і людина з великим серцем Денис Шевченко назавжди залишиться в нашій пам’яті, як і всі Герої, які віддали своє життя у боротьбі за рідну землю.

Про нього розповіли у Красноградській районній військово-цивільній адміністрації. Денис проживав у селі Лігівка Сахновщинської громади Красноградського району.

Народився 1999 року. У 2020 році він закінчив Національну академію Національної гвардії України за спеціальністю "військове управління" та отримав кваліфікацію офіцера тактичного рівня. 2021 року Денис завершив навчання у Харківському університеті внутрішніх справ за спеціальністю "право".

З 2020 року він служив у місті Ірпінь, Бучанського району Київської області, у 3-му батальйоні оперативного призначення "Гроза" 1-ї бригади оперативного призначення імені П. Дорошенка "Буревій" Національної гвардії України.

Денис Шевченко

З перших днів війни як кадровий військовий Денис зайняв місце на передовій, захищаючи Україну. Будучи командиром роти, він завжди першим входив на найнебезпечніші позиції та залишав їх останнім, ніколи не залишаючи своїх товаришів на полі бою — ані поранених, ані загиблих. Його бойові соратники охоче йшли за ним, виконуючи найважчі бойові завдання.

6 грудня 2023 року Денис Шевченко загинув на Донеччині внаслідок мінометного обстрілу, коли снаряд потрапив до будівлі, де він знаходився. Отримані поранення виявилися несумісними з життям.

Похований 12 грудня 2023 року у Лігівці Сахновщинської громади — де живуть його бабуся, дідусь та батьки. Прощаючись з ним, багато його товаришів говорили про те, що завдячують йому порятунком своїх життів.

28 червня 2024 року капітан Денис Шевченко був нагороджений званням героя України та орденом "Золота зірка" посмертно за особисту мужність та героїзм, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України.

Нагадаємо, Україна втратила ще одного молодого бійця на фронті — загинув 29-річний молодший сержант Микита Тертишний. Він був оператором безпілотного літального апарату військової частини А1126. Життя за рідну країну він віддав 23 вересня під час виконання бойового завдання у районі Покровська.