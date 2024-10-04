Первым шел на опасные позиции: на фронте погиб молодой нацгвардеец (фото)

Он спас не одну жизнь

Патриот, профессиональный командир и человек с большим сердцем — Денис Шевченко навсегда останется в нашей памяти, как и все Герои, отдавшие свою жизнь в борьбе за родную землю.

О нем рассказали в Красноградской районной военно-гражданской администрации. Денис проживал в селе Лиговка Сахновщинской общины Красноградского района.

Родился в 1999 году, жил в Харькове. В 2020 году он окончил Национальную академию Национальной гвардии Украины по специальности "военное управление" и получил квалификацию офицера тактического уровня. В 2021 году Денис завершил обучение в Харьковском университете внутренних дел по специальности "право".

С 2020 года он служил в городе Ирпень, Бучанского района Киевской области, в 3-м батальоне оперативного назначения "Гроза" 1-й бригады оперативного назначения имени П. Дорошенко "Буревій" Национальной гвардии Украины.

Денис Шевченко

С первых дней войны, как кадровый военный, Денис занял место на передовой, защищая Украину. Будучи командиром роты, он всегда первым входил на самые опасные позиции и покидал их последним, никогда не оставляя своих товарищей на поле боя — ни раненых, ни погибших. Его боевые соратники с готовностью следовали за ним, выполняя самые трудные боевые задачи.

6 декабря 2023 года Денис Шевченко погиб в Донецкой области в результате минометного обстрела, когда снаряд попал в здание, где он находился. Полученные ранения оказались несовместимы с жизнью.

Похоронен 12 декабря 2023 в Лиговке Сахновщинской общины — где живут его бабушка, дедушка и родители. Прощаясь с ним, многие его товарищи говорили о том, что обязаны ему спасением своих жизней.

28 июня 2024 года капитан Денис Шевченко был награжден званием героя Украины и орденом "Золотая звезда" посмертно за личное мужество и героизм, проявленные в защите суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, Украина потеряла еще одного молодого бойца на фронте — погиб 29-летний младший сержант Никита Тертышный. Он был оператором беспилотного летательного аппарата воинской части А1126. Жизнь за родную страну он отдал 23 сентября при выполнении боевого задания в районе Покровска.