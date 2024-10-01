От сварщика до героя: на фронте погиб оператор БПЛА из Славянска Никита Тертышный (фото)

У парня остались родители

Украина потеряла еще одного молодого бойца на фронте — погиб 29-летний младший сержант Никита Тертышный. Он был оператором беспилотного летательного аппарата воинской части А1126.

Жизнь за родную страну он отдал 23 сентября при выполнении боевого задания в районе Покровска. Об этом сообщила Славянская городская ВА.

Известно, что Никита родился 27 января 1995 года. Детство и юность прошли в родном Славянске. Там он учился в школах №13 и №1. После окончания 9-го класса наш герой получил специальность электромонтажника силовых сетей и электрооборудования в Славянском энергостроительном техникуме.

После учебы работал сварщиком. Позже завершил курсы в столичном Институте электросварки имени Патона, что позволило ему дальше развиваться в своей профессии. В 2021 он перебрался в Хмельницкий. В августе 2023 года Никита был мобилизован в ряды Вооруженных сил Украины. За время службы он прошел интенсивное обучение в Великобритании, где приобретал навыки работы с военной техникой и дронами. Вернувшись в Украину, продолжал обучение в Житомире, усовершенствуя свои умения для защиты страны.

Похоронили парня 28 сентября на кладбище по улице Даниила Галицкого в родном Славянске.

Ранее "Телеграф" писал, что в Херсонской области погиб опытный воин из Ивано-Франковской области.