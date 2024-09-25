Потерял на войне конечность, но продолжил защищать Украину до последнего: на фронте погиб воин ССО

Часть ноги воин потерял еще из-за ранений в 2019 году, однако не сдался

23 сентября во время выполнения боевого задания погиб сержант Сил специальных операций ВСУ Геннадий Керничный, позывной "Викинг". Ему было 27 лет.

Керничный закончил Буковинский лицей с усиленной военно-физической подготовкой в городе Новоднестровск и почти сразу вступил в ряды Вооруженных Сил Украины. Это произошло в конце 2014 года. Воевал в Дебальцево, Марьинке, Зайцево и Счастье. Получил две контузии и тяжелое ранение: военному ампутировали часть правой ноги в 2019, было несколько реампутаций. Однако это его не остановило.

С первых дней полномасштабного вторжения Керничный приступил к оружию. Оборонял Киевщину, Харьковщину, где освобождал населенные пункты, воевал в Донецкой области. И все это – на протезе. Буча, Опросное, Углегорская ТЭЦ, Бахмут. В последнем городе провел 10 месяцев, организовывал разведоперации, сам проводил разведку исходных районов.

Геннадий Керничный на службе

Геннадий Керничный не оставлял спорт

"Весь свой сознательный возраст Викинг (по вере христианин) провел на фронте или госпиталях. Пять лет Он продолжал служить на протезе в ССО. В первые минуты наступления с собратьями, тоже на протезах, нейтрализовывали группы врага по Киевщине, далее Харьковщина, Луганщина , Донетчина, Запорожье, снова Харьковщина", — пишет на Фейсбуке Оксана Корчинская.

Геннадий не оставлял спорт/Фото: из Фейсбука Оксаны Корчинской

У воина ССО немало наград — "За мужество" ІІ-ІІІ степени, "За военную службу Украины", "За пролитую кровь в боях за Украину" и т.д. Однако только службы ему не хватало — Геннадий Керничный был мастером спорта по пауэрлифтингу, боевому самбо, а также участвовал в международных и спортивных соревнованиях ветеранов.

"На отбор к Играм Непокоренных в 2023 году во Львов он приехал из Бахмута. Без подготовки, без тренировок — он подходил к каждому виду спорта, как к самому важному делу в жизни. Через час после завершения церемонии закрытия Гена был уже на вокзале — в Бахмуте его ждали побратимы", — рассказали в Invictus Games: Team Ukraine.

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