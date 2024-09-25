Втратив на війні кінцівку, але продовжив боронити Україну до останнього: на фронті загинув воїн ССО

Частину ноги воїн втратив ще через поранення у 2019 році, проте не здався

23 вересня під час виконання бойового завдання загинув сержант Сил спеціальних операцій ЗСУ Геннадій Керничний, позивний "Вікінг". Йому було 27 років.

Керничний закінчив Буковинський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою у місті Новодністровськ і майже одразу вступив до лав Збройних Сил України. Це сталося наприкінці 2014 року. Воював у Дебальцевому, Мар'їнці, Зайцевому та Щасті. Отримав дві контузії та важке поранення — військовому ампутували частину правої ноги у 2019, було кілька реампутацій. Однак це його не зупинило.

З перших днів повномасштабного вторгнення Керничний став до зброї. Обороняв Київщину, Харківщину, де звільняв населені пункти, воював на Донеччині. І все це — на протезі. Буча, Опитне, Вуглегірська ТЕЦ, Бахмут. В останньому місті провів 10 місяців, організовував розвідоперації, сам проводи розвідку вихідних районів.

Геннадій Керничний на службі

Геннадій Керничний не полишав спорт

"Весь свій свідомий вік Вікінг (за вірою християнин) провів на фронті або госпіталях. П`ять років Він продовжував служити на протезі в ССО. В перші хвилини наступу з побратимами, теж на протезах, нейтралізовували групи ворога по Київщині, далі Харківщина, Луганщина, Донеччина, Запоріжжя, знову Харківщина", — пише на Фейсбуці Оксана Корчинська.

Геннадій не полишав спорт / Фото: з Фейсбуку Оксани Корчинської

У воїна ССО чимало нагород — "За мужність" ІІ-ІІІ ступеня, "За військову службу Україні", "За пролиту кров в боях за Україну" тощо. Однак тільки служби йому не вистачало — Геннадій Керничний був майстром спорту з пауерліфтингу, бойового самбо, а також брав участь у міжнародних і спортивних змаганнях ветеранів.

"На відбір до Ігор Нескорених у 2023 році у Львів він приїхав з Бахмуту. Без підготовки, без тренувань – він підходив до кожного виду спорту, як до найважливішої справи в житті. За годину після завершення церемонії закриття Гена був вже на вокзалі – у Бахмуті його чекали побратими", — розповіли у Invictus Games: Team Ukraine.

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