Втратив на війні кінцівку, але продовжив боронити Україну до останнього: на фронті загинув воїн ССО
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Частину ноги воїн втратив ще через поранення у 2019 році, проте не здався
23 вересня під час виконання бойового завдання загинув сержант Сил спеціальних операцій ЗСУ Геннадій Керничний, позивний "Вікінг". Йому було 27 років.
Керничний закінчив Буковинський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою у місті Новодністровськ і майже одразу вступив до лав Збройних Сил України. Це сталося наприкінці 2014 року. Воював у Дебальцевому, Мар'їнці, Зайцевому та Щасті. Отримав дві контузії та важке поранення — військовому ампутували частину правої ноги у 2019, було кілька реампутацій. Однак це його не зупинило.
З перших днів повномасштабного вторгнення Керничний став до зброї. Обороняв Київщину, Харківщину, де звільняв населені пункти, воював на Донеччині. І все це — на протезі. Буча, Опитне, Вуглегірська ТЕЦ, Бахмут. В останньому місті провів 10 місяців, організовував розвідоперації, сам проводи розвідку вихідних районів.
"Весь свій свідомий вік Вікінг (за вірою християнин) провів на фронті або госпіталях. П`ять років Він продовжував служити на протезі в ССО. В перші хвилини наступу з побратимами, теж на протезах, нейтралізовували групи ворога по Київщині, далі Харківщина, Луганщина, Донеччина, Запоріжжя, знову Харківщина", — пише на Фейсбуці Оксана Корчинська.
У воїна ССО чимало нагород — "За мужність" ІІ-ІІІ ступеня, "За військову службу Україні", "За пролиту кров в боях за Україну" тощо. Однак тільки служби йому не вистачало — Геннадій Керничний був майстром спорту з пауерліфтингу, бойового самбо, а також брав участь у міжнародних і спортивних змаганнях ветеранів.
"На відбір до Ігор Нескорених у 2023 році у Львів він приїхав з Бахмуту. Без підготовки, без тренувань – він підходив до кожного виду спорту, як до найважливішої справи в житті. За годину після завершення церемонії закриття Гена був вже на вокзалі – у Бахмуті його чекали побратими", — розповіли у Invictus Games: Team Ukraine.
Раніше "Телеграф" розповідав про загибель захисника з невеликого села на Київщині. Олександр Ювенко поліг під час Курської операції.