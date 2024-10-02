Навсегда 28: на фронте погиб полицейский из Луганской области

Вместе с побратимами из бригады "Лють" мужчина оборонял Торецк

Герои-защитники гибнут на фронте каждый день. Трагическое известие о гибели получили в семье полицейского Александра Харитонова. Мужчина родился в Луганской области в городе Золотое в 1996 году. Сейчас этот город находится под оккупацией России.

О нем рассказали в Попаснянской городской военно-гражданской администрации. Юношей окончил Рубежанский индустриальный техникум, работал начальником участка КТ в обособленном подразделении "Шахта "Карбонит" госпредприятия "Первомайскуголь". До полномасштабного вторжения жил в Камышевахе на Луганщине. В 2023 году окончил Донецкий университет внутренних дел и в апреле стал на защиту Украины.

Александр Харитонов

Капрал полиции Александр Харитонов встал в ряды батальона "Лють" Национальной полиции. Этот батальон долгое время защищает Торецк в Донецкой области. Там Александр погиб 11 сентября. Во время вражеского обстрела подразделение Александра не давало врагу продвинуться в окрестностях Торецка.

Александр похоронен на Аллее героев в городе Каменское. У него остались жена, дети и сестра.

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