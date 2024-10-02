Назавжди 28: на фронті загинув поліцейський з Луганщини

Разом з побратимами з бригади "Лють" чоловік обороняв Торецьк

Герої-захисники гинуть на фронті щодня. Трагічну звістку про загибель отримали в родині поліцейського Олександра Харитонова. Чоловік народився на Луганщині в місті Золоте у 1996 році. Зараз це місто під окупацією Росії.

Про нього розповіли у Попаснянській міській військово-цивільній адміністрації. Юнаком закінчив Рубіжанський індустріальний технікум, працював начальником дільниці КТ у відокремленому підрозділі "Шахта "Карбоніт" Держпідприємства "Первомайськвугілля". До повномасштабного вторгнення жив у Комишувасі на Луганщині. У 2023 році закінчив Донецький університет внутрішніх справ і в квітні став на захист України.

Олександр Харитонов

Капрал поліції Олександр Харитонов став до лав батальйону "Лють" Національної поліції. Цей батальйон тривалий час обороняє Торецьк на Донеччині. Там Олександр і загинув 11 вересня. Під час ворожого обстрілу підрозділ Олександра не давав ворогу просунутись на околицях Торецька.

Олександра поховали на Алеї героїв в місті Кам'янське. У нього залишились дружина, діти та сестра.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що загиблий пілот Андрій Пільщиков, відомий як "Джус", отримав звання Героя України. Ми нагадуємо його історію.