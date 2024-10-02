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Назавжди 28: на фронті загинув поліцейський з Луганщини

Автор
Галина Михайлова
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Автор
Олександр Харитонов
Олександр Харитонов. Фото Колаж "Телеграфу"

Разом з побратимами з бригади "Лють" чоловік обороняв Торецьк

Герої-захисники гинуть на фронті щодня. Трагічну звістку про загибель отримали в родині поліцейського Олександра Харитонова. Чоловік народився на Луганщині в місті Золоте у 1996 році. Зараз це місто під окупацією Росії.

Про нього розповіли у Попаснянській міській військово-цивільній адміністрації. Юнаком закінчив Рубіжанський індустріальний технікум, працював начальником дільниці КТ у відокремленому підрозділі "Шахта "Карбоніт" Держпідприємства "Первомайськвугілля". До повномасштабного вторгнення жив у Комишувасі на Луганщині. У 2023 році закінчив Донецький університет внутрішніх справ і в квітні став на захист України.

Олександр Харитонов загинув
Олександр Харитонов

Капрал поліції Олександр Харитонов став до лав батальйону "Лють" Національної поліції. Цей батальйон тривалий час обороняє Торецьк на Донеччині. Там Олександр і загинув 11 вересня. Під час ворожого обстрілу підрозділ Олександра не давав ворогу просунутись на околицях Торецька.

Олександра поховали на Алеї героїв в місті Кам'янське. У нього залишились дружина, діти та сестра.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що загиблий пілот Андрій Пільщиков, відомий як "Джус", отримав звання Героя України. Ми нагадуємо його історію.

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