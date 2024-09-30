Єдиний син у батьків: на Херсонщині загинув досвідчений воїн з Івано-Франківської області

Воїн виконував завдання на передовій

Україна щодня у скорботі за загиблими героям. Трагічна звістка прийшла в Печеніжинську громаду Івано-Франківської області. Старший солдат Сергій Лаврук загинув на Херсонщині.

Про це розповідається на офіційній сторінці громади в соціальній мережі Facebook. Зазначається, що Сергій народився у 1989 році в Княждворі. Він був достатньо досвідченим воїном — тривалий час служив за контрактом. На захист України з початку повномасштабного вторгнення став не вагаючись.

"Молодий, надзвичайно добрий, спокійний, щирий та відповідальний, люблячий та турботливий єдиний син у батьків. Усього себе присвятив службі у війську, не встиг створити своєї сім'ї", — сказано у некролозі.

Сергій Лаврук

Сергій Лаврук служив механіком відділення радіозв'язку систем зв'язку та телемеханіки у складі 114 бригади тактичної авіації. Він загинув 28 вересня 2024 року поблизу Білогрудового в Херсонській області. У героя залишилася мати і батько.

Білогрудове на карті

Напередодні "Телеграф" розповідав про загибель на фронті викладача Львівського національного університету імені Івана Франка. Богдан Маркевич з січня обороняв Україну.