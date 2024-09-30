Единственный сын у родителей: в Херсонской области погиб опытный воин из Ивано-Франковской области

Воин выполнял задания на передовой

Украина ежедневно в скорби по погибшим героям. Трагическая весть пришла в Печенежинскую общину Ивано-Франковской области. Старший солдат Сергей Лаврук погиб в Херсонской области.

Об этом рассказывается на официальной странице громады в социальной сети Facebook. Сергей отмечается, что родился в 1989 году в Княждворе. Он был достаточно опытным воином – долгое время служил по контракту. В защиту Украины с начала полномасштабного вторжения стал не колеблясь.

"Молодой, очень добрый, спокойный, искренний и ответственный, любящий и заботливый единственный сын у родителей. Всего себя посвятил службе в армии, не успел создать своей семьи", — сказано в некрологе.

Сергей Лаврук

Сергей Лаврук служил механиком отделения радиосвязи систем связи и телемеханики в составе 114 бригад тактической авиации. Он погиб 28 сентября 2024 года вблизи Белогрудового в Херсонской области. У героя осталась мать и отец.

Белогрудове на карте

Накануне "Телеграф" рассказывал о гибели на фронте преподавателя Львовского национального университета имени Ивана Франко. Богдан Маркевич с января оборонял Украину.