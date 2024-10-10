Стало известно, когда и где простятся с зятем Фарион, погибшим на войне

Похоронят героя на Марсовом поле во Львове

Во Львове попрощаются с мужем дочери языковеда Ирины Фарион. Василий Особа погиб на войне, в бою с российскими оккупантами на Северском направлении. Прощание с героем запланировано на 11 октября.

Об этом сообщила его супруга, дочь Ирины Фарион, София Семчишин. Сообщение сделала в своем Facebook.

"11 октября 2024 года состоится парастас за моим любимым мужем, любящим отцом Эвуни и Дмитрия Василием Особой — старшим солдатом 4 батальона "Сила Свободы" Бригады НГУ "Рубеж", минометчиком, националистом, активным участником Революции Достоинства", — идется в сообщении.

Парастас начнется в 20:00 в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла (г. Львов, ул. Театральная, 11).

"Похороны начнутся в субботу, 12 октября, в 11:00 в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла. Оттуда процессия отправится на Марсовое поле, где будет похоронен Воин", — написала супруга погибшего.

Василий Особа

Лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок отреагировал на гибель Василия Особы следующими словами:

"В бою с оккупантами на Северском направлении погиб украинский воин, патриот, наш собрат, боец Легиона Свободы, минометчик, старший солдат Василий Особа. Василий защищал Украину в 4-м батальоне Сила Свободы Бригады быстрого реагирования НГУ "Рубеж" и отдал жизнь за Государство… Соболезнования родителям, Софии, Эве и Диме. Мы рядом, дорогие. Держитесь. Вечная память и слава Герою!"

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на фронте погиб воин из Ровенщины, которому только исполнилось 21. Он мечтал стать приемным отцом. Сбыться мечте не дали оккупанты.