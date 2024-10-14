На фронте погиб воин-переселенец из Лисичанска, отец пятерых детей Дмитрий Федорин

Военному осталось навсегда 43 года

Украина ежедневно прощается с погибшими героями. В Полтавской области последнее уважение отдали уроженцу Луганской области Дмитрию Федорину. Он родился и вырос в Лисичанске, жил там с семьей до его оккупации русскими. После этого он вывез детей и жену в Полтавскую область в декабре 2022 года.

Дмитрий Федорин родился в 1981 году в Лисичанске, окончил местную школу, выучился в лицее на повара. До полномасштабного вторжения оккупантов работал на шахте. Вместе с семьей поселился в эвакуации в Декайловке. После переезда в Полтавскую область устроился на работу на местную пилораму. Вместе с женой Татьяной воспитывали пятерых детей.

"Добрый, искренний, веселый, жизнерадостный. Был опорой для семьи и любил радовать родных лакомствами", говорится в некрологе Зинковского городского совета. В ряды Вооруженных сил Украины Дмитрий стал 19 августа. Уже 7 октября поступило трагическое известие о его гибели при выполнении боевого задания. Кроме пятерых детей и жены у мужа остался отец, до сих пор проживающий на оккупированной территории и сестра.

Ранее "Телеграф" рассказывал о гибели военного Александра Чухно. Он погиб, прикрывая собой солдат.