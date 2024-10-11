Його вважали зниклим: на Курщині загинув молодий український воїн, у нього залишилася маленька дочка

Чоловікові було лише 28 років

У Курській області Росії загинув український військовий, старший розвідник-гранатометник Лапко Сергій із міста Чортків Тернопільської області. Чоловікові було лише 28 років, а вдома в нього залишилися батьки, дружина та трирічна донька.

Про це 11 жовтня повідомили у Чортківській міській раді. Там зазначили, що військовий уклав контракт із ЗСУ ще у 2018 році.

"На російсько-українській війні загинув житель Чорткова Лапко Сергій (1996 р.н.). Він уклав контракт зі Збройними Силами України ще у жовтні 2018 року, проживаючи на рідній Київщині. Згодом – велика війна, великі битви, великі втрати…", — йдеться у повідомленні.

Сергій вважався безвісти зниклим із 6 жовтня поточного року. Через деякий час після проведення пошукових заходів старшого солдата Лапка Сергія знайшли мертвим.

Як виявилося, чоловік загинув під час мінометного обстрілу поблизу населеного пункту Обод Курської області Росії.

Вдома у загиблого військового залишилися батьки, дружина та 3-річна донька.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 11 жовтня у Львові відбудеться прощання із чоловіком дочки мовознавця Ірини Фаріон Василем Особою.