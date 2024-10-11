Его считали пропавшим: в Курской области погиб молодой украинский воин, у него осталась маленькая дочь
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Мужчине было всего 28 лет
В курской области России погиб украинский военный, старший разведчик-гранатометчик Лапко Сергей из города Чортков Тернопольской области. Мужчине было всего 28 лет, а дома у него остались родители, жена и трехлетняя дочка.
Об этом 11 октября сообщили в Чортковском городском совете. Там отметили, что военный заключил контракт с ВСУ еще в 2018 году.
"На русско-украинской войне погиб житель Чорткова Лапко Сергей (1996 г.р.). Он заключил контракт с Вооруженными Силами Украины еще в октябре 2018 года, проживая на родной Киевщине. Впоследствии – великая война, большие сражения, большие потери…", — говорится в сообщении.
Сергей считался без вести пропавшим с 6 октября текущего года. Спустя некоторое время, после проведения поисковых мероприятий, старшего солдата Лапко Сергея нашли мертвым.
Как оказалось, мужчина погиб о время минометного обстрела вблизи населенного пункта Обод Курской области России.
Дома у погибшего военного остались родители, жена и 3-летняя дочь.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 11 октября во Львове состоится прощание с мужем дочери языковеда Ирины Фарион Василием Особой.