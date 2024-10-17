На фронті поліг молодий командир штурмовиків: йому було лише 20 років

Військовий аеророзвідник загинув 13 жовтня 2024 року

Ще в одну українську родину прийшла трагічна звістка. Юний український воїн Іван Скаляк з Тернопільщини загинув на полі бою.

Юнакові було лише 20 років. Він загинув 13 жовтня. Іван Скаляк був молодшим сержантом та командиром відділення десантно-штурмового підрозділу. Про його загибель сповістив другий відділ Чортківського РТЦК та СП.

Іван Скаляк народився 18 січня 2004 року. Жив в селі Гермаківка Іване-Пустенської територіальної громади Тернопільської області. Спочатку він проходив службу в теробороні згодом підписав контракт. Був аеророзвідником. Місце та деталі загибелі не повідомляються. Знайомі з Іваном згадують його патріотизм.

Іван Скаляк

"Попереду було ціле життя… Молодий, завзятий, сміливий, справжній патріот, з вірою в добро та справедливість", — йдеться в некролозі Чортківської райдержадміністрації. В Іване-Пустенській громаді оголосили п'ятиденну жалобу за загиблим захисником. Вона почалась 15 жовтня і триватиме до 20 жовтня.

Раніше "Телеграф" розповідав про іншого молодого воїна, який поліг у 21 рік. Сам позбавлений батьківського піклування Віталій Мартинчук мріяв створити родину та дати сім'ю дітям-сиротам.