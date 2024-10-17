На фронте погиб молодой командир штурмовиков: ему было всего 20 лет

Военный аэроразведчик погиб 13 октября 2024 года

Еще в одну украинскую семью пришло трагическое известие. Юный украинский воин Иван Скаляк с Тернопольщины погиб на поле боя.

Юноше было всего 20 лет. Он погиб 13 октября. Иван Скаляк был младшим сержантом и командиром отделения десантно-штурмового подразделения. О его гибели сообщил второй отдел Чертковского РТЦК и СП.

Иван Скаляк родился 18 января 2004 года. Жил в селе Гермаковка Ивано-Пустенской территориальной громады Тернопольской области. Сначала он проходил службу в терробороне, впоследствии подписавший контракт. Был аэроразведчиком. Место и детали гибели не сообщаются. Знакомые с Иваном упоминают его патриотизм.

Иван Скаляк

"Впереди была целая жизнь... Молодой, упорный, смелый, настоящий патриот, с верой в добро и справедливость", — говорится в некрологе Чортковской райгосадминистрации. В Ивано-Пустенской общине объявили пятидневный траур по погибшему защитнику. Она началась 15 октября и продлится до 20 октября.

Ранее "Телеграф" рассказывал о другом молодом воине, погибшем в 21 год. Сам лишенный родительской опеки Виталий Мартынчук мечтал создать семью и дать семью детям-сиротам.