На фронте погиб один из самых талантливых операторов дронов в Украине (фото и видео)

Сначала он служил в пехоте

На фронте погиб младший сержант Виктор Стельмах с позывным "Саба". Он был одним из самых лучших операторов БПЛА в бригаде.

О гибели побратима сообщили в 68-й отдельной егерской бригаде им. Олексы Довбуша. "Саба" пошел защищать Украину с первых дней полномасштабного вторжения России. Сначала Виктор служил в пехоте, а впоследствии стал оператором дронов.

"Стоял у истоков создания подразделения "Шершни Довбуша". Стал лучшим в своем деле, учил других. Уволился из войска, но долго не смог без своих и вернулся назад. Считал, что должен бороться с несправедливостью и жестокостью, которую Россия принесла на нашу землю. Уничтожил не одну сотню оккупантов. А вчера (18 октября – ред.) его не стало", — сказано в публикации.

К ней добавили видео с "Сабой". На нем он рассказывал о своем отношении к опасности погибнуть на фронте.

"Все боятся, всем страшно. Но кто-то смирился, а кто-то не смирился с тем, что может умереть… Я смирился еще, когда ушел 24 февраля. Я понимал, что могу умереть. И с тех пор я делаю все для того, чтобы выжить, но это война", — сказал Виктор.

Командир роты ударных БпЛА 68-й ОЕБр Андрей Онистрат добавил, что "Саба" научил много пилотов. Также на его счету более 500 ликвидированных оккупантов.

"Сегодня погиб герой. Он пришел на войну пешком из Ровенской области. Мы вместе задумали и реализовали "Шершни Довбуша". Он научил огромное количество пилотов. Он был лучшим пилотом, действительно. Мы вдвоем ходили на десятки успешных работ. У него была настоящая жажда к войне. Это был храбрый патриот. По настоящему храбрый! Всегда, когда я представлял его кому-то, говорил – если бы все воевали как Саба, мы бы войну уже давно выиграли", – написал Онистрат.

Виктор Стельмах и Андрей Онистрат

По данным "Украинской правды", Виктор Стельмах погиб на Покровском направлении. Родился герой в 1995 году. "Саба" был главным героем репортажа "УП" с линии фронта Купянск-Лиман в августе 2023 года. Его бригада успешно отражала наступление россиян со стороны Луганской области. В бригаде его называют одним из лучших и результативных пилотов подразделения.

Как сообщал "Телеграф", на войне с Россией погиб Станислав Курсон член партии "Европейская Солидарность". Мужчина считался пропавшим без вести более года, но недавно стало известно о его гибели на Бахмутском направлении 1 марта 2023 года.