Нога висит на жилах, а он кричит "Дайте сигарету": история волонтера, который делает бандеромобили

За свою работу волонтер получил награду от Зеленского

В начале широкомасштабного вторжения РФ известная пропагандистка Ольга Скабеева пугала россиян теленовостями типа: "В Ровенской области наладили производство бандеромобилей по образу и подобию террористов ИГИЛ". Главарем "террористов" оказался гаражный мастер, 35-летний житель Радивилова Александр Выхованец.

Он нашел свое призвание в волонтерстве и вместе с товарищами переоборудовал и отправил на фронт сотни пикапов, которые в шутку называют "бандеромобилями". Во время одной из поездок на фронт, в ужасном ДТП мужчина потерял конечность, но энтузиазма ему хватает, поэтому Александр продолжает заниматься волонтерством даже на протезе. Своей историей он поделился с "Телеграфом".

Волонтерское призвание

До начала широкомасштабного вторжения Александр работал на заводе, занимался электрической проводкой для двигателей.

24 февраля 2022 года начался для мужчины как обычный день, поэтому он даже собирался везти детей в школу.

– Я проснулся утром, заварил кофе, вышел на улицу выкурить сигарету и увидел кучу непонятной информации в соцсетях. И когда в соседнем городе прилетело в воинскую часть, то начал волноваться. Мне не верилось, что они полезут на нас. Это казалось тогда на грани фантастики, – вспоминает Александр.

Вместо школы мужчина с товарищем отправился в оружейный магазин за патронами для охотничьих ружей, а затем в местную администрацию, чтобы мобилизоваться.

Впрочем, попасть в ряды ВСУ Александр не смог из-за состояния здоровья. Тогда мужчина упорно отдался волонтерству: на трассе Киев – Чоп готовил и раздавал еду женщинам и детям, которые спасались от войны, затем варил противотанковые ежи, производил с товарищем коктейли Молотова.

– Наделали настолько много, что даже передавали в Киев. Мы хотели где-то себя втиснуть, чтобы быть полезными стране. Даже мысли не было бежать. Ну как так? Это моя земля, я здесь родился, здесь выросли мои родители, похоронены дедушка с бабушкой, дедушка воевал на фронте в 1944-м. Ну как я могу покинуть свою землю? – говорит Александр.

Настоящее призвание нашлось очень скоро, когда знакомому военному волонтеры передали пикап.

– Он обратился к нам: "Ребята, есть пикап, давайте что-нибудь с ним сделаем". Мы взялись за эту историю и сварили турель, на которую можно поставить пулемет. Ребята на полигоне опробовали наше изобретение и выставили видео в сети, — вспоминает волонтер.

После этого на Александра с товарищем посыпались десятки телефонных звонков. Военные просили переоборудовать их авто так же удачно. Работа закружилась и впоследствии мужчины стали сотрудничать с волонтерской командой "Бандеромобиль", которая гоняла автомобили для военных из-за границы.

– Большинство наших автомобилей – подарены, и в большинстве случаев такие подарки делают британцы. А уже в Польше есть волонтеры, которые забирают эти пикапы. Хотя у нас была история, когда мужчина из Северной Африки сам пригнал автомобиль. Он полгода гнал Toyota, чтобы отдать нашим на фронт, — восторженно говорит волонтер.

Сейчас Александр с командой единомышленников переоборудовал и передал на фронт уже 412 "бандеромобилей". Апгрейд ребята делают серьезный: устанавливают турели и обшивают машины металлом.

Мастерская "бандеромобилей"

– Листами металла зашиваем дверные карты, аккумуляторы, радиаторы. На это уходит очень много металла и это недешево. Но иметь пикап на фронте – это круто, ведь он полноприводный, он относительно повсюду проходит и с помощью пикапа можно сделать многое: подвезти боекомплект, забрать раненого, уехать на позиции. Ты становишься функциональным. Автомобиль, как оружие – без него никуда, – уверяет Александр.

За свой труд мужчина вместе с товарищем Сергеем Выговским получили награды от президента "За труд и доблесть".

Александр получает награду от президента

Более того, слава о мастерах из Ровенщины дошла и до оккупантов.

– Как-то у пи*аров оказалась трофейная передняя дверца от нашего пикапа, где было написано: "батько наш Бандера". Они писали у себя в каналах, что отдадут ее в какой-нибудь музей, – смеется мужчина.

Впрочем, настоящую популярность украинским народным автомеханикам принесли российские пропагандисты.

– У нас брали интервью местные СМИ, а через месяц у Скабеевой в прямом эфире показывают кадры из того интервью, спецвыпуск: "В Ровенской области наладили производство бандеромобилей по образу и подобию террористов ИГИЛ". Это было смешно. Было там еще и такое: "Это не гаражное производство, а работают целые цеха" ... И мы здесь с ребятами в двух гаражных боксах, которые делали это все, — иронизирует волонтер.

Делать все на позитиве

Часть тюнингованных "бандеромобилей" для ВСУ Александр перегонял на фронт сам.

А в октябре прошлого года во время поездки в Донецкую область произошла беда.

– Начались сумерки и я заехал на откровенно плохой участок дороги: серпантин сверху вниз. Плюс еще был мокрый асфальт. Я немного затормозил, чтобы войти в сложный поворот… и все… – вспоминает волонтер.

Автомобиль Александра круто занесло и опрокинуло в воздухе раз пять. В результате ДТП мужчина получил тяжелую травму ноги.

– Я с первых секунд воспринял то, что конечности у меня не будет, ведь она висела прямо на сухожилии. Мы вылезли из автомобиля, я был все время в сознании, вызывали скорую, меня погрузили в карету скорой и я там даже немного поссорился с врачами. Спрашиваю: "Вы мне ампутируете ногу?" Бляха, а у меня там татуировка, придется перебивать, — говорит мужчина.

В больнице Лубен в Полтавской области, куда доставили волонтера, врачи выполнили ему ампутацию.

– Если бы это произошло в Киеве, то можно было бы что-то сделать, спасти ногу, но… – вздыхает Выхованец.

Потом был госпиталь во Львове и повторная ампутация.

– Во Львове мне поставили VAC-систему (медицинский прибор для забора жидкости из раны. – Ред. ) Я шесть дней с ней ходил. Потом врачи посмотрели и решили, что ничего из этого не будет и нужно делать повторную ампутацию: ниже колена на 15 сантиметров, — вспоминает волонтер.

Впрочем, уже через три месяца после травмы Александр начал делать первые шаги на протезе и быстро овладел им.

– Не хочу ставить себя выше кого-то и говорить, какой я классный чувак, но мне далось это очень легко. Просто я не отчаивался и пытался делать все на позитиве. Откуда мой позитив? Скажу грубо: я долбанутый. Даже когда лежал на дороге и ждал скорую, то проезжающим мимо водителям на фурах кричал: "Дайте сигарету", потому что понимал, что в ближайшие несколько дней в больнице в реанимации уже не покурю. То есть оптимизм по жизни всегда давал мне силы и хорошее настроение, – уверяет Выхованец.

Мужчина не теряет хорошего настроения

Сейчас уже мужчина научился водить автомобиль с протезом конечности, однако активную работу по созданию "бандеромобилей" пришлось приостановить, ведь процесс восстановления еще полностью не завершен. Но волонтер не беспокоится и учится мастерить дроны, чтобы не сидеть без полезного дела.

– В нас течет казацкая кровь. Мы стремимся к победе и отбиваемся, мы не наступаем, не пошли на чужую землю, а отбиваем свою. Ну и посмотрите на меня: я без ноги, а все равно продолжаю делать хоть что-то, чтобы помогать уничтожать тех пи*аров, — резюмировал Александр Выхованец.