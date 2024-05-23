Ситуация сложная, но контролируемая: у россиян, вероятно, есть продвижение по нескольким направлениям (карта)

На одном участке фронта силы обороны отразили 22 атаки захватчиков

Оккупанты за минувшие сутки 22 мая, могли продвинуться возле Часового Яра и Клещиевки Донецкой области. Враг атаковал наши подразделения в районе Красногоровки.

Об этом свидетельствуют данные аналитиков deepstate. В Генштабе также рассказали о ситуации на фронте за прошедшие сутки.

В среду, 22 мая, враг концентрировал свои усилия в Харьковской области, а также на Покровском и Кураховском направлениях. Силы обороны знают о планах противника и делают все, чтобы их сорвать.

На Харьковском направлении отражены 8 атак противника в районах сел Липцы и Старица. Продолжаются боевые действия по направлению Плетеновка – Волчанск. Ситуация контролируется силами обороны, наши защитники дают достойный отпор.

"По состоянию на данный момент с начала прошедших суток на Харьковском направлении противник потерял 87 военнослужащих и 21 единицу военной техники, в том числе полностью уничтожены две артсистемы", — говорится в возведении Генштаба.

На Купянском направлении силы обороны отразили 22 атаки захватчиков. Еще продолжаются четыре боевых столкновения в районах Берестового и Макеевки. Ситуация контролируется.

На Северском направлении продолжаются две атаки противника в районе Выемки. Ситуация контролируется.

"В настоящее время еще восемь попыток противника продвинуться в направлениях Белогоровки и Верхнекамянского успеха не имели", — пишут в Генштабе.

На Краматорском направлении количество боеприкосновений возросло до 10. А на Покровском направлении количество атак возросло до 25. В частности, враг штурмовыми группами и техникой пытается вклиниться в наши боевые порядки. Ситуация остается напряженной – еще продолжаются девять боевых столкновений.

На Кураховском направлении продолжаются боевые действия в районе Георгиевки. Всего с начала суток враг 18 раз атаковал наши подразделения в районах Новомихайловки, Красногоровки, Константиновки и Парасковеевки.

Ранее Телеграф писал, что российские террористы на Покровском направлении 22 мая потеряли очередной штурмовик Су-25. Самолет сбили украинские военные: это уже пятый российский Су-25, уничтоженный с начала мая.