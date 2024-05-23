Ситуація складна, але контрольована: у росіян, імовірно, є просування на кількох напрямках (карта)

На одній ділянці фронту сили оборони відбили 22 атаки загарбників

Окупанти за минулу добу 22 травня могли просунутись біля Часового Яру і Кліщіївки Донецької області. З початку минулої доби ворог атакував наші підрозділи в районі Красногорівки.

Про це свідчать дані аналітиків deepstate. В Генштабі також розповіли про ситуацію на фронті за минулу добу.

Натомість у середу, 22 травня, ворог концентрував свої зусилля у Харківській області, а також на Покровському та Курахівському напрямках. Сили оборони знають про плани ворога та роблять все, щоб їх зірвати.

На Харківському напрямку відбито 8 атак противника в районах сіл Липці та Стариця. Тривають бойові дії на напрямку Плетенівка – Вовчанськ. Ситуація контролюється Силами оборони, наші захисники дають гідну відсіч.

"Станом на зараз з початку цієї доби на Харківському напрямку противник втратив 87 військовослужбовців і 21 одиницю військової техніки, зокрема повністю знищено дві артсистеми", — йдеться у зведенні Генштабу.

На Куп’янському напрямку сили оборони відбили 22 атаки загарбників. Ще тривають чотири бойові зіткнення в районах Берестового та Макіївки. Ситуація контрольована.

На Сіверському напрямку тривають дві атаки противника у районі Виїмки. Ситуація контрольована.

"Поточної доби ще вісім спроб противника просунутись у напрямках Білогорівки та Верхньокамянського успіху не мали", — пишуть у Генштабі.

На Краматорському напрямку кількість боєзіткнень зросла до 10. А на Покровському напрямку кількість атак зросла до 25. Зокрема, ворог штурмовими групами та технікою намагається вклинитися в наші бойові порядки. Ситуація залишається напруженою – ще триває девʼять бойових зіткнень.

На Курахівському напрямку тривають бойові дії в районі Георгіївки. Усього з початку доби ворог 18 разів атакував наші підрозділи в районах Новомихайлівки, Красногорівки, Костянтинівки та Парасковіївки.

Раніше "Телеграф" писав, що російські терористи на Покровському напрямку 22 травня втратили черговий штурмовик Су-25. Літак збили українські військові: це вже п'ятий російський Су-25, який було знищено з початку травня.