З прицілом на НАТО: Сирський анонсував нововведення у ЗСУ, яких ще не було

Буде зменшено чисельність підрозділів Генштабу

У Збройних силах України, попри активні бойові дії на фронті, продовжують проводити реформи. Зокрема, буде удосконалено структуру військового управління.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, війна не стоїть на заваді змін у ЗСУ.

"Головне наше завдання — зробити ефективнішою систему командування військами та виключити дублювання функцій. Ці заходи проводяться в рамках реалізації стратегії розвитку видів і окремих родів військ Збройних Сил України до 2035 року", — зазначив головнокомандувач.

За словами Сирського, вперше ЗСУ планують на десятиріччя вперед. Він підкреслив, що в цьому ж контексті здійснюється формування Сил безпілотних систем ЗС України.

Окрім того, наголосив головнокомандувач, триває оптимізація штатної структури підрозділів Генерального штабу. Зокрема, відбувається зменшення їх чисельності та позбавлення від невластивих функцій.

"Завдяки цьому вже посилені органи військового управління, які здійснюють командування військами в районах бойових дій. Наша мета, попри російську агресію, — створити перспективну структуру Збройних Сил України на період до вступу в НАТО", — підкреслив Сирський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як Сирський відзначився під час успішного наступу на Харківщині у 2022 році. Президент Володимир Зеленський дослухався саме до думки Сирського та обрав його тактику всупереч ідеям тодішнього головкома ЗСУ Валерія Залужного.